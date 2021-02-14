حول البعثات الدبلوماسية..خارجية الوفاق تردّ على ديوان المحاسبة

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نفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ارتفاع مصروفات البعثات بالخارج بين عامي 2018-2019 بأكثر من 10 ملايين دينار.

وأضافت وزارة الخارجية أنها لم تتسلّم أي ملاحظات أو تقارير من ديوان المحاسبة رسميًّا، مؤكدة دأبها على ترشيد الإنفاق العام بتقليص عدد الموفدين وتخفيض المرتبات، وهو ما لم تفعله الحكومات السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة لزيادة عدد البعثات في 2019 إلى 150 بدلا من 138 في 2018، موضحة أنها لم تُفتح أي سفارة منذ 2011.

وأوضحت وزارة الخارجية أن كل ما أضيف هو فصل السفارة الليبية ببروكسل عن بعثة الاتحاد الأوروبي فيها، وكذلك بعثة الاتحاد الأفريقي.

وأفادت الوزارة أن المصروفات العمومية لم ترتفع في 2019 مقارنة بسابقه بنسبة 25%، بل زادت 10% فحسب لسداد ديون سابقة على البعثات يعود بعضها لأكثر من 10 سنوات مضت.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن مرتبات العاملين في السفارات لم تنخفض بنسبة 10% كما قيل بل زاد التخفيض على 35%، نافية وجود 5 بعثات في إيطاليا، لأن الفاتيكان يعدّ دولة مستقلة.

وكان ديوان المحاسبة في طرابلس كشف اليومين الماضيين أن إجمالي المصروفات للبعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج عام 2019 قارب 311 مليون دينار.

وأضاف الديوان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الزيادة في المصروفات مقارنة بعام 2018 تجاوزت 10 ملايين دينار.

وأوضح ديوان المحاسبة أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لم تصل إلى 10% رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات -العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25%

وأشار الديوان إلى أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينار، في حين قارب الإنفاق في الباب الثاني 60 مليون دينار.

وأكد ديوان المحاسبة أن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019.

وذكر الديوان أنه تم رصد تعددا للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة.