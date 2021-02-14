بطاقتين حمراء وتعادل إيجابي في لقاء التعاون والهلال

بطاقتين حمراء وتعادل إيجابي في لقاء التعاون والهلال
بهذا التعادل الهلال يرفع رصيده إلى أربع نقاط
أخبار ليبيا 24 – رياضة
نجح التعاون في خطف تعادلا ثمينا من ضيفه الهلال بنتيجة هدف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، على ملعب أرضية ملعب 10 يوليو بمدينة أجدابيا، لحساب الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز .
تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 66، لمهاجمه أنس المصراتي، وأدرك التعاون التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء نفذها بنجاح فرج عبد الحفيظ .
وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء في مناسبتين لصاحب هدف التعاون فرج عبد الحفيظ، وزميله أحمد محمصه .
وبهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط، فيما سجل التعاون أول نقطة له في المسابقة.
وكان الهلال قد خسر في الجولة الأولى أمام النادي الأهلي بنغازي وحقق الفوز في الجولة الثانية أمام خليج سرت، بينما خسر التعاون في أول جولتين أمام خليج سرت و الأخضر تباعًا.