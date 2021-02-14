بطاقتين حمراء وتعادل إيجابي في لقاء التعاون والهلال بهذا التعادل الهلال يرفع رصيده إلى أربع نقاط

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح التعاون في خطف تعادلا ثمينا من ضيفه الهلال بنتيجة هدف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، على ملعب أرضية ملعب 10 يوليو بمدينة أجدابيا، لحساب الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز .

تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 66، لمهاجمه أنس المصراتي، وأدرك التعاون التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء نفذها بنجاح فرج عبد الحفيظ .

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء في مناسبتين لصاحب هدف التعاون فرج عبد الحفيظ، وزميله أحمد محمصه .

وبهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط، فيما سجل التعاون أول نقطة له في المسابقة.

وكان الهلال قد خسر في الجولة الأولى أمام النادي الأهلي بنغازي وحقق الفوز في الجولة الثانية أمام خليج سرت، بينما خسر التعاون في أول جولتين أمام خليج سرت و الأخضر تباعًا.