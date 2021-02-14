النادي الأهلي بنغازي يفرط في الفوز أمام موتيما الكونغولي الفريقان سيلتقيان إيابا الأسبوع المقبل في مباراة ستحدد المتأهل لدور المجموعات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فرط النادي الأهلي بنغازي في فوز كان في متناوله بتعادل أمام موتيما بيمبي الكونغولي بهدف مقابل هدف اليوم الأحد على أرضيه في ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب ذهاب دو ر 32 من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية .

تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 10 بهدف الشامخ العبيدي، بعد أن تلقي تمريره من جبريل مرسال، وأدرك موتيما التعادل في الدقيقه 43 برأسية المهاجم كابونغو .

وسيلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في مباراة ستحدد المتأهل لدور المجموعات .

وأضاع الأهلي فرص عدة أبرزها كرة عبد الله العرفي التي أبعدها حارس موتيما للركنية في بداية المباراة، وشهدت الدقيقة 21 أخطر فرص موتيما أبعدها جواد رزق للركنية .

وكاد طه الشريف أن يخطف هدف ثاني للأهلي في الدقيقه 49 لكن الحارس الكونغولي أبعد الكرة للركنية .

وأضاع ممثل ليبيا فرصة الفوز في الدقيقة 53 حين أعلن الحكم عن ركلة جزاء أهدرها عبد الله العرفي .