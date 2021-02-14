المشري والسفير الألماني يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة, خالد المشري, وسفير ألمانيا لدى ليبيا, أوليفر أوفتشا, كيفية إنجاز الاستحقاقات المحددة بخارطة الطريق للمرحلة المقبلة التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها المشري من السفير الألماني لدى ليبيا، اليوم الأحد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وبحث الطرفين مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف؛ وذلك لإنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها من تقديم الخدمات للمواطنين والمصالحة الوطنية وتهيئة الظروف للانتخابات في الموعد المحدد.