المرصد السوري: تركيا تعمل على تقويض التوافق “الليبي – الليبي” وإحباط خروج المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن الحكومة التركية برئاسة أردوغان، تعمل على تقويض التوافق “الليبي – الليبي” وإحباط جهود إخراج المرتزقة من البلاد.

عبد الرحمن ذكر أن تركيا أوقفت عمليات عودة المرتزقة من ليبيا إلى سوريا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وواصل “كنا ننتظر بنهاية الشهر الماضي أن تعود دفعة جديدة من هؤلاء المرتزقة البالغ عددهم 7 آلاف المتواجدين في ليبيا، ولكن الواقع كان أن هذه الدفعة تأجلت، وبدلاً من ذلك جرى تجهيز دفعة جديدة لإرسالها إلى ليبيا”.

وفي ختام حديثه، بيّن أن الحرب في ليبيا متوقفة، متسائلاً “ماذا تريد تركيا، ولماذا تصر على تحويل أبناء الشعب السوري إلى مرتزقة، ولماذا ترديد إبقاء هؤلاء المرتزقة في ليبيا على الرغم من أن هناك امتعاض في صفوف الكثيرين منهم، واللذين باتوا يعلمون أنهم منبوذين في ليبيا، لأنهم ليسوا جزء من الشعب الليبي؟”.

وكان رامي عبدالرحمن، أكد في وقت سابق، إن تركيا تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات الليبية والمطالب الدولية بانسحاب المرتزقة من ليبيا، حيث تقوم بعمليات تبديل للمرتزقة الموالين لها في ليبيا؛ بعودة دفعة وذهاب دفعة مقابلها إلى البلاد.

ويأتي استمرار السلطات التركية في إرسال المرتزقة إلى ليبيا، في خرق لاتفاق جنيف، الذي ينص على إخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد، وإجراء انتخابات في نهاية العام الجاري.

وتواصل تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.