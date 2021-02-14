القماطي: لقاء “المنفي” و”حفتر” له دلالات سياسية مهمة جدًا مشيرًا إلى أنها سابقة .. القماطي: "المنفي" لم يذهب إلى "حفتر " في الرجمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مايسمي بحزب التغيير جمعة القماطي، أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بكل الأطراف الليبية، هو أمر متوقع، معتبرًا حالة الغضب والجدل التي صاحبت لقاء الأخير بخليفة حفتر، هو في التوقيت والترتيب وموعد هذا اللقاء.

القماطي رأى أنه قد غاب عن بعض الذين أصابهم الغضب من لقاء “المنفي” بـ”حفتر”، بعض الأساسيات، موضحا أن الأول لم يستلم رسميًا بعد مهام منصبه كرئيس مجلس رئاسي جديد من المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فائز السراج، إضافة إلى أن زيارته إلى المنطقة الشرقية أولاً، أمر طبيعي؛ حيث ينتمي .

وبَين أن هناك أمران لم ينتبه إليهما الكثير، رغم أن لهما دلالات سياسية مهمة جدًا، الأولى تتعلق بأن محمد المنفي لم يذهب إلى خليفة حفتر في مقره العسكري في الرجمة، وإنما الأخير هو الذي زار الأول في مقر إقامته بفندق الفضيل في مدينة بنغازي، معتبرًا أن هذا له “رمزية سياسية وسيادية مهمة”، حيث تعد المرة الأولى التي لا يذهب فيها الآخرون إلى مقر حفتر العسكري، بما فيهم وزراء خارجية وزوار من خارج البلاد وشخصيات من داخل ليبيا، بما فيهم فائز السراج الذي زار حفتر في الرجمة في عام 2016م، في بداية استلامه مهام منصبه آنذاك.

وأشار إلى أن ذلك يعكس أن المنفي لا يذهب للذين أقل منه درجة في التراتبية والمسؤولية، لافتًا إلى أن الأمر الثاني يتعلق بما صرح به المنفي عندما وصل إلى مدينته طبرق، بتأكيده على المصالحة الوطنية وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية بحكم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرًا أن هذا يعني أن المجلس الرئاسي الجديد هو الذي سيصبح فعليًا القائد الأعلى للقوات المسلحة في ليبيا، وليس عقيلة صالح الذي وصفه بالشخصية “الجدلية بامتياز”، التي سينتهي دوره قريبا، وفق تقديره.

واعتقد أنه ربما يُنظر إلى لقاء “المنفي” بـ “حفتر” في سياق أوسع، عندما يزور الأول العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، ولقائه بكل القيادات العسكرية والسياسية هناك، ليتضح بعدها أنه من الطبيعي بصفته رأس السلطة التنفيذية الحالية المؤقتة يلتقي بكافة الأطراف.

هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي قد أجرى زيارة الخميس الماضي إلى مدينة بنغازي، والتقى خلالها خليفة حفتر، في إطار التواصل مع كل أطراف الأزمة الليبية، وتمهيدا للمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها العسكرية.