البحرية الليبية: الزورق كفاح يصل مالطا لغرض الصيانة

أخبار ليبيا 24

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الأحد، عن وصول زورق الدورية كفاح إلى مالطا لغرض الصيانة بناء على اتفاقية تفاهم بين البلدين.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 ، قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد مسعود عبدالصمد، أن أعمال الصيانة ستتم مباشرتها غداً الاثنين، وستستغرق حوالي 22 أسبوعاً على نفقة الجانب المالطي، بالإضافة إلى تلقي طاقم الزورق إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضح عبدالصمد، أن ليبيا وقعت مذكرة تفاهم مع دولة مالطا للتعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعمال الصيانة جاءت امتداداً لتلك المتذكرة بعد أن وافقت مالطا وأبدت استعدادها لصيانة القطع البحرية.

وأرسلت مالطا فريقا استشاريا “معاين بحري” لمعاينة بعض القطع البحرية، حيث تم اختيار صيانة الزورق كفاح المصنوع في الثمانيات ويتم تشغيله كزورق دورية بحرية للمراقبة، ومن ثم سيتم صيانة السفينة المنقذ وستكون فالصيانة لمدة 30 اسبوعاً وفقاً للفريق.

وأكد عبدالصمد، أنه قبل موعد تسليم زورق الكفاح سينتقل الطاقم لمباشرة الدورة التدريبية في مجال المراقبة والبحث والانقاذ والصيانة، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه مالطا في هذا المجال إلى ليبيا يضاهي ما يقدمه الاتحاد الأوربي.

يذكر أن مذكرة التفاهم بين ليبيا ومالطا ليست ذات علاقة بالاتحاد الأوروبي الذي يقدم الدعم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة.