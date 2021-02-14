أمن شحات تنفي وقوع عملية اغتيال في المدينة

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نفى رئيس مكتب الإعلام الأمني في مديرية في مديرية أمن شحات ملازم حسن بو أكريم وقوع أي عملية اغتيال في المدينة.

وأوضح بو أكريم أن ما حصل في منطقة حبون كان عملية قتل ناتجة عن ثأر عائلي بين عائلة القاتل وعائلة والمقتول.

وأضاف رئيس مكتب الإعلام الأمني أنه بتدخل من قبل رجال الأمن بمديرية شحات وتسليم القضية لمركز الشرطة تم إبلاغ الأعيان والحكماء وإرسال برقية لمديرية أمن الأبرق-القيقب لأنها صاحبة الاختصاص متضمنة نوع السيارة ووصف الشخص القاتل لكي يتم التحفظ عليه.

وأكد بو أكريم أن مجلس أعيان وحكماء القيقب أفادوا أن هناك مساعٍ لتسليم القاتل نفسه وإجلاء كافة أفراد أسرته خارج البلدية.