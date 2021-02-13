عقب فك الاعتصام.. دخول أول ناقلة نفطية إلى ميناء الحريقة 

13 فبراير، 2021 1:13 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي بطبرق عن دخول أول ناقلة نفط إلى الميناء الذي تشغله وتشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط، منذ يناير الماضي، بعد ما انتهاء اعتصام حرس المنشآت النفطية، والذي كان يهدف للضغط لصرف مرتباتهم المتأخرة و تحسين بيئة العمل.

وأوضح المراسل، بأن الناقلة “فرونت كروزر” التي ترفع علم إسبانيا، دخلت اليوم الجمعة تمهيدا للبدء في شحن مليون برميل التي سيتم تصديرها إلى الصين.

أشار ذات المصدر أن الناقلة كانت قد دخلت بمنطقة المخطاف في 31 يناير الماضي لكنها لم تتمكن من الدخول للميناء بسبب اعتصام جهاز حرس المنشآت النفطية، وغادرت منطقة المخطاف بناء على تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط ثم عادت بعد 12 يوما الأمر الذي كلف الدولة الليبية غرامة تأخير تتجاوز 100 ألف دولار .

وأكد المصدر أن شركة الخليج بدأت في زيادة الإنتاج بعد تخفيضه إلى 30 ألف برميل بسبب الاعتصام.

وفي وقت سابق، أعلن حرس المنشآت النفطية في يناير الماضي، وقف علميات التصدير في ميناء الحريقة ومنطقة الهلال النفطي.

 

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13 فبراير، 2021 1:13 م
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