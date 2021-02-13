الخارجية التونسية تجدد دعمها المسار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24

جددت الخارجية التونسية تأكيدها على الاستعداد التام للتحرك ثنائيا مع ليبيا داخل المنظمات الإقليمية والدولية؛ لدعمهما ومساندتها في مسارها السياسي لإعادة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير الخارجية محمد سيالة.

وبحسب بيان الخارجية التونسية، أكد سيالة على أن الليبيين عاقدين العزم على إنجاح مخرجات الحوار، معربا عن ارتياح الليبيين لمخرجات المفاوضات الأخيرة بجنيف، منوها بأهمية الحوار الليبي-الليبي الذي انتظم بتونس والذي شكل محطة محورية لبداية الانفراج السياسي في ليبيا مؤكدا حرصه على التواصل والتنسيق المستمر مع تونس للحفاظ على مصالح هذا البلد داخل المحافل الاقليمية والدولية.

وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز التشاور بين تونس وليبيا حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية كما جرى بحث إحكام التنسيق بين البلدين في مجلس الامن الدولي في إطار عضوية تونس بهذا الهيكل الأممي فيما يتعلق بالملف الليبي والقضايا الاقليمية والدولية كما مثلت المكالمة مناسبة لتبادل الآراء حول المسار السياسي في ليبيا.