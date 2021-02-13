التعادل يحسم لقاء المحلة وضيفة الأولمبي

أخبار ليبيا 24

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء المحلة وضيفة الأولمبي، الذي أقيم الجمعة على ملعب طرابلس الدولي، لحساب الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

وتقدم المحلة في الدقيقة 14 عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها عبد المنعم عكاشة، وعدل الضيوف برأسية مدافعه علي معتوق في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل حصد كل فريق نقطة، ليضع المحلة أول نقطة في رصيده، فيما رفع الأولمبي حصيلته إلى نقطتين.

وكان المحلة قد خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس بنتيجة (2-1)، بينما تعادل الأولمبي سلبيا أمام رفيق مع انطلاقة الدوري.