التعادل يحسم لقاء المحلة وضيفة الأولمبي

13 فبراير، 2021 12:46 م
13

أخبار ليبيا 24

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء المحلة وضيفة الأولمبي، الذي أقيم الجمعة على ملعب طرابلس الدولي، لحساب الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

وتقدم المحلة في الدقيقة 14 عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها عبد المنعم عكاشة، وعدل الضيوف برأسية مدافعه علي معتوق في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل حصد كل فريق نقطة، ليضع المحلة أول نقطة في رصيده، فيما رفع الأولمبي حصيلته إلى نقطتين.

وكان المحلة قد خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس بنتيجة (2-1)، بينما تعادل الأولمبي  سلبيا أمام رفيق مع انطلاقة الدوري.

الوسوم
13 فبراير، 2021 12:46 م
13

مقالات ذات صلة

غدا الأهلي بنغازي يلتقي موتيما بيمبي الكونغولي

13 فبراير، 2021 2:52 م

لودريان يشدد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الليبية

13 فبراير، 2021 2:51 م

شكري: نأمل تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المحدد

13 فبراير، 2021 2:23 م

الخارجية التونسية تجدد دعمها المسار السياسي الليبي

13 فبراير، 2021 1:50 م
زر الذهاب إلى الأعلى