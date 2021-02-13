الأهلي بنغازي يؤكد استعداده للقاء موتيما بيمبي في الكونفدرالية

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أكدت إدارة النادي الأهلي بنغازي، اليوم السبت، على جاهزية الفريق الأول لخوض المواجهة المرتقبة أمام موتيما بيمبي الكونغولي في ذهاب دور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب، المركز الإعلامي للأهلي، على منصتي تويتر وفيسبوك، “بات بيننا وبين المواجهة ساعات معدودة؛ نحن على أهبة الاستعداد”.

ونشر المركز صورًا لآخر التحضيرات التي أجراها الفريق للمواجهة، التي ستنطلق مساء الأحد على أرضية ملعب بيترو سبورت، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويطمح الأهلي، من خلال هذه المواجهة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة تؤهله إلى دور المجموعات بثاني أهم بطولة أفريقية على صعيد الأندية بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.