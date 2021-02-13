أمغيب: الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة يجب أن يكونا في سرت بأسرع وقت

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رأى عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، اليوم السبت، أن أولى الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في جلسات فريق الحوار بتونس وجنيف، هو تواجد المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة في مدينة سرت بأسرع وقت ممكن.

وقال أمغيب، على فيسبوك، “إن أولى الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في جلسات فريق الحوار بتونس وجنيف، أعتقد أن أهمها الآن هو تواجد السيد رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه والسيد رئيس الحكومة في مدينة سرت بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف أمغيب، أن حضورهم يكون لعدة “اعتبارات منها، التواصل والتشاور وعقد اجتماعات عاجلة في مكان آمن وبهدوء دون تهديد أحد أو تشويش من أحد وكل هذه الأمور تتوفر في مدينة سرت”.

وتابع، “كذلك عمل الحكومة في هذه المرحلة يرتكز على المراسلات والتواصلات مع كافة الأطراف الداخلية والدولية، بمعنى أن أكثر العمل مكتبي وليس ميداني يحتاج إلى مقرات جاهزة لانطلاق العمل، والأهم من كل ذلك هو أن تواجد الرئاسي والحكومة في مدينة سرت سوف يشجع أعضاء مجلس النواب للتوجه إليها وعقد جلساته فيها”.