رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي يصل مطار طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي اليوم الجمعة إلى مطار طبرق قادمًا من مدينة بنغازي التي وصل إليها أمس الخميس.

وكان في استقبال المنفي رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي وعمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وآمر قاعدة طبرق الجوية.

إضافة إلى مدير مطار طبرق، ومدراء أمن طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وضباط وضباط صف الجيش الليبي عدد من الحكماء والمشايخ.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مساء الخميس، إلى مطار بنينا الدولي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعة كبار الزوار بالمطار.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة حيث طرح خلال اللقاء وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات .

وشدد حفتر على دعم المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الوطنية الوحدة التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

كما التقي المنفي التقي برئيس جامعة بنغازي وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة.