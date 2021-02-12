ديوان المحاسبة: رصدنا 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة

أخبار ليبيا 24

رصد ديوان المحاسبة في طرابلس تعددا للبعثات الدبلوماسية الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمس في ذات الدولة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي مصروفات البعثات بقيمة 10 ملايين دينار بواقع 311 مليون دينار في العام 2019 مقابل 301 مليون دينار في العام 2018.

وقال الديوان في بيان بثه عبر صفحته الرسمية، إن “عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع إلى 150 العام 2019 مقابل 138 العام 2018”.

وأوضح، أن “نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لم تصل إلى 10% رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25%”، مشيرا إلى أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينار، والثاني قارب 60 مليون دينار.