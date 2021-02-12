ديربي قورينا ينتهي بالتعادل على ملعب المرج بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي نتيجة ديربي مدينة شحات الذي جمع الصداقة وجاره شباب الجبل أمس الخميس في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المرج لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي .

وكان من المنتظر إقامة المباراة الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب طبرق لكن حكم المباراة ألغى اللقاء بعد دخول الجماهير للملعب ليتم نقلها فيما بعد لملعب المرج .

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليضع الصداقة أول نقطة بعد جولتين، فيما بات رصيد شباب الجبل نقطتين من مباراتين .