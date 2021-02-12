حالة وفاة واحدة و520 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ اكتشاف أول حالة وصل إلى 2014

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس.

وأفاد المركز في نشرته اليومية بأن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا وصل إلى 126881 منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 2014 .

واستلم المركز 2840 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 376 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 713 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 329 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 128 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن 227 عينة.

إضافة إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 208 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني اجدابيا 25 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 7 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عينتين، ومختبر مركز العزل زوارة 729 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 126 ألفا و881 حالة، منها 15 ألفا و605 إصابات نشطة، و109 آلاف و262 متعافي، و2014 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.