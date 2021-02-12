بعد لقاء المنفي بحفتر.. جعودة: فعل منكر ولولا نوابنا ما وصل لسدة الرئاسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صالح جعودة، زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي، معتبرًا أن هذه الزيارة كشفت انخداعهم في شخص المنفي، الذي وصفه بـ”الفرعون”.

جعودة أبدى، في تسجيل صوتي له نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حسرته وندمه على ما اعتبره خيانة رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، بلقائه خليفة حفتر ورجاله.

وقال في التسجيل معلقًا على صورة المنفي أثناء لقائه حفتر “الصورة صحيحة، وللأسف نزل استقبل أعيان بنغازي اللي مش مسكر على روحه، اللي مش مهجر في المنطقة الغربية، واستقبلوه هؤلاء الرعاع الذين جمعهم له خليفة حفتر كلهم”.

وأضاف “نزل من الطيارة من بنينا على الرجمة، ولا نلوم إلا أنفسنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حتى قبل أن يستلم رسميا”.

وتابع “يجب أن تقوم عليه القيامة لهذا الفعل الشائن المنكر والعياذ بالله، لأن هذا الرجل باعنا أولا وباع بنغازي وبرقة وباع الذين رشحوه، ولولا نوابنا لم يكن يصل للرئاسي، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي نحسبه موسى يطلع فرعون”.

وأعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، الجمعة الماضية، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.