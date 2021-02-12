الولايات المتحدة تمدد حالة الطوارئ بخصوص ليبيا عامًا واحدًا بايدن : الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد، وذلك في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الخميس.

بايدن قال في رسالته إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن “الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأضاف أن “هناك حاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم”، وقد تم إعلان حالة الطوارئ الأولى في 25 فبراير 2011 في عهد القذافي .

ويأتي موقف موقف بايدن في وقت انتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي في ليبيا، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة.