المنفي: المجلس يهدف إلى المصالحة الوطنية وتوحيد الجيش

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي، اليوم الجمعة، أن أهم أهداف المجلس المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع كلمة الليبيين، وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالًا لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية.

وقال المنفي كلمة له فور وصوله طبرق، “إن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية والتي ستنعكس بالإيجاب علي المستوى المعيشي للمواطن الليبي”.

وكان قد وصل المنفي، صباحا اليوم الجمعة إلى مطار طبرق قادما من مدينة بنغازي في ثاني زيارة يجريها بعد اختياره لتولي رئاسة المجلس الجديد خلال المرحلة الانتقالية.

وكان في استقبال المنفي، لدى وصله إلى مطار طبرق رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي اللواء صقر الجروشي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ورئيس المجلس التسييري بئر الأشهب.