الطقس يميل إلى الاستقرار في أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن الطقس يميل للاستقرار في أغلب مناطق البلاد بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ بداية من مساء الجمعة ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة وتكاثر للسحب وفرصة سقوط أمطار وتشمل مساء الأحد مناطق الشمال الشرقي.

ويكون الطقس في رأس أجدير سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة مشمسا إلى قليل الغيوم بينما تتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق، درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (18-23) م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء يوم الغد.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول الأحد إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (16-22) م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء الأحد.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس مشمسا هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق بينما تتكاثر السحب مساء يوم الأحد على غدامس والحمادة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-26) م وتسجل انخفاض بداية من يوم الأحد خاصة على مناطق (الحمادة – غدامس- الجفرة).

بينما في الكفرة والسرير وتازربو والطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-26) م ، وتسجل انخفاض طفيف بداية من مساء الأحد.