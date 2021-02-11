نقابة معلمي سبها تؤكد التمسك بمطالب زيادة المرتبات والتأمين الصحي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن أعضاء بنقابة المعلمين وتنسيقية الدفاع عن حقوق المعلمين بمدينة سبها، تمسكهم بمطالب المعلمين، فيما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الجديدة المؤقتة من أجل لم شمل الليبيين وبناء مؤسسات الدولة.

معلمو سبها وقالوا، في بيان مرئي لهم، “نؤكد تمسكنا بمطالب المعلمين المتمثلة في تطبيق حكم المحكمة بشأن تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 المتمثل في زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم العام”.

وبحسب البيان، طالب المعلمون بالتأمين الصحي للعاملين بالقطاع، والفصل بين التعليم العام والتعليم العالي، كما طالبوا باختيار الوزير الجديد من رحم قطاع التعليم وعدم عودة الوزراء السابقين.

وكان مراقبو التعليم التابعين لحكومة الوفاق من مختلف بلديات ليبيا الجنوبية والغربية والوسطى، أعلنوا، قبل أسابيع، تضامنهم مع المعلمين والمفتشين التربويين وكافة العاملين بوزارة التعليم، موضحين أن زملاءهم تعرضوا ولا زالوا يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتجاهل والاعتداء على حقوقهم المالية المشروعة من المجلس الرئاسي ووزير المالية ومصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وذكر مراقبو التعليم، خلال اجتماعهم بمقر وزارة التعليم بطرابلس، في بيان لهم “نحن لا يعنينا التنازع والصراع الداخلي الذي بات معلنا بين هذه المؤسسات والأجسام المسؤولة بشكل مباشر على صرف حقوقنا المشروعة، ونحن نقف اليوم هذه الوقفة التضامنية مع زملائنا المعلمين بعد أن رأينا ولمسنا بأنفسنا تجاهل الجهات الرسمية في الدولة لحقوق هذه الشريحة المهمشة”.

وتابعوا “وزارة التعليم ربما تكون الوزارة الوحيدة التي التزمت بتنفيذ الملاك الوظيفي وتنظيم القطاع الذي ترتب عليه إيقاف مرتبات الآف الأشخاص الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم بدون وجه حق وقد كنا نتوقع من وزارة المالية الإسراع بصرف مستحقات كل العاملين بوزارة التعليم بعد الخطوات التنظيمية غير المسبوقة التي اتخذتها الوزارة”.

وأكدوا أن اجتماعهم وتحملهم مشاق السفر من مختلف بقاع ليبيا بإمكانياتها المحدودة وعلى نفقتهم الخاصة جاء بدوافع شرعية ووطنية ومهنية، موضحين أن ذلك “لينقلوا صرخة من وكلنا أمرهم وحملنا مسؤولية إدارتهم من معلمين وإداريين وتوضيح لما كانوا يعانونه من ضياع لأبسط حقوقهم، وتهميش وإهمال لشأنهم يصل إلى حد النسيان، ونتحمل كامل المسؤولية في المجاهرة بطلب حقوقهم المقدسة من أجل تحقيق التوازن بين حقوقهم واجباتهم، ونلزم كل من له علاقة بالتنفيذ”.

وشددوا في البيان على لومهم واستنكارهم بأشد عبارات اللوم والاستنكار لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وذلك لتلكؤهما ومماطلتهما في صرف المستحقات المشروعة للمعلمين.