مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (333) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (333) إصابة بفيروس كورونا بينها (245) حالة جديدة (88) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (1701) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (1368) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (282) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (750) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (269) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (126) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (71) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (12) عينة

7.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (11) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (38) عينة

10.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (102) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 168 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 49 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 2 حالة جديدة

4.الماية

عدد 2 حالة جديدة

5.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

7.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

8.نسمة

عدد 3 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

11.سبها

عدد 16 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

12.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

13.البوانيس

عدد 3 حالة جديدة

14.ام الأرانب

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.الجفرة

عدد 1 حالة جديدة

16.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

17.ترهونه

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

19.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (1048) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 852 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في اجدابيا

3.عدد 2 حالة في درنة

4.عدد 14 حالة في سرت

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 27 حالة في سبها

7.عدد 1 حالة في الكفرة

8.عدد 7 حالات في قصر بن غشير

9.عدد 89 حالة في مصراته

10.عدد 50 حالة في زواره

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد (20) حالة وفاة

1.عدد 12 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في درنة

4.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

5.عدد 2 حالة في السواني بن ادم

6.عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 2 حالة في زواره

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 126361 حالة، والحالات النشطة 15918 حالة، والمتعافين 108434 حالة، والوفيات 2009 حالة.