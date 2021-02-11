معلقا على لقاء حفتر والمنفي.. المشري: “أول القصيدة كفر”

أخبار ليبيا 24

علق رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، على لقاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بالقول أن “أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال المشري، في عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، “نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي بزيارته لمجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وتابع المشري، “إن زياته لحفتر رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي”، على حد قوله.

واستقبل القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات .

وشدد قائد الجيش الوطني على دعم المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الوطنية الوحدة التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مساء اليوم الخميس، إلى مدينة مطار بنينا الدولي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعات كبار الزوار بالمطار .