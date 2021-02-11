لتكليفه بمتابعة الخسائر..اختطاف موظف بالمصرف الليبي الخارجي في طرابلس

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أقدم مسلحون مجهولون الثلاثاء على اختطاف الموظف في المصرف الليبي الخارجي عبد الخالق مصباح واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وكشف مسؤول بالمصرف الليبي الخارجي – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – عن تفاصيل قضية اختطاف الموظف بالمصرف عبد الخالق مصباح .

وقال المصدر إن عملية الخطف جاءت بعد تكليف إدارة المصرف للموظف عبد الخالق لمتابعة حجم الخسائر بالمصرف ومساهمات المصرف ووضع الودائع.

وطالب موظفي المصرف الليبي الخارجي خلال وقفة احتجاجية أمام المصرف للمطالبة بضرورة الإفراج عنه وتحميل الجهات المختصة مسؤولية إطلاق سراحه.

وأعلن موظفي المصرف في بيان لهم استنكارهم الشديد ورفضهم لهذه الأعمال وضرورة التحقيق في هذه الواقعة والقبض على الجناة.