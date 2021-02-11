كهرباء العجيلات تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون
أخبار ليبيا24
تواصل الشركة العامة للكهرباء الحملة الوطنية بإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المستحقة علو المستهلكين بالعجيلات.
وذكرت الشركة في بيان لها تابعته “أخبار ليبيا24” اليوم الخميس، أنها ستستمر بالحملة التي تنفذها الفرق المكلفة، بدائرة خدمات المستهلكين العجيلات قسم خدمات الحسابات التجارية بإدارة خدمات المستهلكين الساحل الغربي.
يذكر أن قطاع الكهرباء في ليبيا يعاني الكثير من المشاكل ويشوبه الكثير من الشبهات وفقاً لديوان المحاسبة، إلا أن المواطن يشارك في هذه الأزمة بسبب سرقة الأسلاك من الشبكة العامة والمحولات ويتحصل البعض الآخر على الكهرباء بالتوصيلات غير الشرعية ولا يدفع الديون المستحقة، بحسب الشركة العامة للكهرباء.