كانت محفوظة بمستشفى الجلاء .. دفن 24 جثه ورفات بشرية الدفن كان بسبب عدم وجود مكان لحفظ الجثامين والجثث

أخبار ليبيا 24 – خاص

أذنت النيابة العامة في بنغازي بدفن 24 جثه ورفات بشرية كانت محفوظة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وتطوع مستشفى الجلاء بدفنها بعد مده طويلة من التحفظ عليها وسحب العينات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جميعها مجهولة الهوية بينها رفات وأعضاء بشرية (أشلاء)، بعد أخذ تصريح الدفن من النيابة .

وقالت مصادر أمنية وطبية بالمستشفى – لوكالة أخبار ليييا 24 – اليوم الخميس، إن دفنها جاء بسبب عدم وجود مكان لحفظ الجثامين والجثث، وأن مدة التحفظ لا تزيد عن سنة واحدة ومن ثم يجب دفنها .