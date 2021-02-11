رفع العزل الصحي على 4 حقول نفطية بشركة الخليج العربي

11 فبراير، 2021 1:18 ص
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أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله عيسى أحتيتة،  إن التقارير الواردة من حقول الشركة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة تؤكد على خلو جميع الحقول والمواقع التابعة للشركة من الإصابة بجائحة كورونا.

وأضاف، أن التقارير جاءت بناء اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة وعزلها صحياً وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للمشتبه بهم .

وقال أحتيتة، بناء على ذلك تم رفع العزل الصحي عن الحقول تباعاً (السرير، مسلة، البيضاء، والنافورة) مع استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة حفاظاً على سلامة وصحة المستخدمين.

وهنأ أحتيتة، كافة المستخدمين بسلامتهم وشكرهم على حرصهم ووعيهم بإتباعهم الإجراءات الاحترازية بكل دقة، مما ساعد ذلك في الحد من انتشار هذه الجائحة.

وتقدم بالشكر إلى جميع مراقبي الحقول والأقسام والوحدات بها وإدارة الصحة والسلامة والبيئة على المجهودات المبذولة والاستجابة السريعة لمكافحة هذه الجائحة .

وأكد أحتيتة، على ضرورة الاستمرار في العمل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بهذه الجائحة .

 

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11 فبراير، 2021 1:18 ص
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