ديوان المحاسبة يكشف مصروفات البعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج عام 2019

أخبار ليبيا24

كشف ديوان المحاسبة في طرابلس أن إجمالي المصروفات للبعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج عام 2019 قارب 311 مليون دينار.

وأضاف الديوان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الزيادة في المصروفات مقارنة بعام 2018 تجاوزت 10 ملايين دينار.

وأوضح ديوان المحاسبة أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لم تصل إلى 10% رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات -العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25%

وأشار الديوان إلى أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينار، في حين قارب الإنفاق في الباب الثاني 60 مليون دينار.

وأكد ديوان المحاسبة أن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019.

وذكر الديوان أنه تم رصد تعددا للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة.