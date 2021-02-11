النوفلية.. إمارة داعش الزائلة في ليبيا

أخبار ليبيا24

تسلل تنظيم داعش قادمًا من بلاد الشام والعراق إلى ليبيا الدولة الشمال أفريقيا الواقعة إلى الجنوب من أوروبا حاملًا معه الدمار وسفك الدماء، ضنًا منه أنه سيكون قادرًا على بناء إمارة له في البلاد الغنية بالثروات والتي تتمتع بمساحة جغرافية تصل إلى 1,760,000 كم مربع.

غير أن كل أحلامه تبعثرت بعدما واجه رفضًا ومقاومة باسلة من الليبيين الرافضين بأن تكون بلادهم إمارة للتنظيم المتطرف المتعطش للدماء وارتكاب الجرائم الإنسانية من خطف وسبي وذبح وقطع للرؤوس.

وفي 8 فبراير 2015 فوجئ أهالي بلدة النوفلية الواقعة على مسافة 127 كلم شرق سرت برتل مكون من 40 سيارة دفع رباعي مدججة بالسلاح تقتحم بلدتهم الآمنة.

وقد ضم الرتل، العديد من المقاتلين الأجانب، وعند وصولهم أمروا سكانها بالاستتابة وتقديم “البيعة” لخليفة “الدولة الإسلامية” المزعومة “أبو بكر البغدادي” الذي لقى حتفه في غارة أمريكية في أكتوبر 2019، ونصّب عناصر التنظيم “علي اقعيم القرقعي” أميرًا على البلدة.

وفي اليوم التالي نشر التنظيم في سوريا والعراق صورًا لعملية الاقتحام والعرض الذي نظمه عناصره بسياراتهم المسلحة وهي تجوب بلدة النوفلية.

وفي تلك الفترة فرض داعش فهمه المتشدد المنحرف عن أصول الشريعة الإسلامية السمحاء على جميع مناحي الحياة في منطقة سرت بالكامل والتي كانت النوفلية جزءًا منها، والتي تحولت إلى مركزًا مهمًا لتجنيد المقاتلين الإرهابيين وتدريبهم.

وبعد نحو عام من اقتحام البلدة وتأسيس إمارته المحكوم عليها بالفشل مسبقًا، تولّت قوة حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق مهمة انتزاع النوفلية من التنظيم المتطرف، وقد نجحت في ذلك حيث أعلنت السيطرة عليها في 31 مايو 2016.

وفي نفس السنة قتل أمير التنظيم في بلدة النوفلية الإرهابي “علي اقعيم القرقعي” وأُسندت الإمارة إلى الإرهابي “جمعة القرقعي” والذي كان يُكنى بـ “أبو الليث”، والذي فرّ إلى الصحراء بعد طرد داعش من سرت من قبل قوات “البنيان المرصوص” التابعة للوفاق بمساندة من مقاتلات “الأفريكوم” الأمريكية، وبدل كنيته إلى “أبو المهدي”، حيث أصحبت أغلب عملياته موجهة ضد القوات المسلحة الليبية في شرق البلاد، والتي يقودها المشير خليفة حفتر.

وكان “جمعة القرقعي” من أخطر عناصر التنظيم في ليبيا حيث كان، علاوة على أنه أمير النوفلية، المسؤول الأول عن تمويل وإمداد التنظيم في شرق ليبيا.

واستهدفت الهجمات التي قادها “القرقعي” ضد القوات المسلحة الليبية في 2017 و2018، البوابات الأمنية في النوفلية وأوجلة والجفرة والفقهاء وسرت.

وبعد صولات وجولات قاد خلالها، هجمات إرهابية في تلك المنطقة، وقع “القرقعي” في قبضة الكتيبة 128 بالقوات المسلحة، حيث أُلقي القبض عليه في جبال الهروج القريبة من منطقة الفقهاء.

وقد نشرت الكتيبة يوم 16 أكتوبر 2018 صورة تظهر “القرقعي” وهو في قبضتها.

لقد تولت القوات المسلحة الليبية مهما قتال داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في معظم الأراضي الليبية وطردتها من بنغازي ودرنة ومناطق الجنوب.

إن التذكير بسيطرة داعش على بلدة النوفلية، إنما هو تأكيد على أن أحلامه في ليبيا قد ضاعت وذابت، ولم يعد للتنظيم وجود منظم على أرضها عدا بعض العناصر المطاردة والخاضعة للمراقبة القوية من قبل الليبيين.