العملات الأجنبية .. دليل بشأن تجنيد العناصر الأجنبية لدى “داعش” ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لم يكن سهلا القضاء على أفراد التنظيمات الإرهابية التي تكالبت على الوصول إلى ليبيا من كل أقطار الأرض وأغلبهم مرتزق مدفوعين الأجر لا تهمهم ليبيا بقدر ما يهمهم نشر الموت والرعب والدمار .

وخير دليل على ذلك هو أنه خلال حرب القوات المسلحة ضد هذه الجماعات وما أن تحرز تقدم في أي موقع من مواقع التي كانت بها هذه العصابات حتى تعثر على أدالة تبرهن على ذلك .

وفي العشرين من شهر مارس عام 2017، أعلن حينها المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطن عثرت على كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة في المناطق التي حررتها القوات المسلحة في مدينة بنغازي .

المسماري أكد أن قوات الجيش عثرت على أموال تركية وباكستانية وهولندية وقبرصية ونيجيرية، بمحور عمارات الـ 12 غرب مدينة بنغازي وهذا دليل واضح على انضمام مسلحين تابعين لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية التي تنشط في نيجيريا إلى الجماعات الإرهابية في بنغازي، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأن هناك بعض عائلات الأجانب كانت بهذه المواقع منهم حتى النساء تستخدم السلاح الخفيف وتستهدف عناصر قوات الجيش الوطني تم القبض عليهن وتسليمهم إلى جهاز الأمن الداخلي .

كما تم القبض على عدة عناصر إرهابية تم إحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم .

هذه الجماعات كان هدفها نشر الرعب والدمار وإقامة ما يسمي بالدولة الإسلامية المزعومة بعقيدتهم الفاسدة التي هي بعيدة كل البعد عن الإسلام والدين والإنسانية والأخلاق، فما مر يوم في محيط تواجدهم إلا وكشفت عن جريمة قتل أو ذبح تقشعر لها الأبدان وتنكرها كل الأعراف والأديان والمواثيق الدولية، وهذا تسبب بسخط كبير بين المواطنين ونبذهم لهذه التنظيمات وأفكارهم وتصرافتهم .

ويجري تجنيد هؤلاء الأشخاص وتدريبهم وتمويلهم من أجل دعم الميلشيات الموازية في مواجهة الجيوش النظامية، والاستحواذ على الموارد الاقتصادية خلال الصراعات المسلحة، وممارسة الضغوط على الحكومات الداعمة للجيوش الوطنية مع تحقيق أهداف لدول بعينها تراعي الإرهاب، وبالسياق تقوم مجموعات المرتزقة المختلفة بعمليات غير شرعية كالاتجار بالمخدرات والتهريب وتعمل على انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين .