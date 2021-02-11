إصرار تركي على كسر اتفاق وقف النار في ليبيا

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أكدت تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الخميس، على إصرار أنقرة في كسر اتفاق وقف النار في ليبيا، الذي من أبرز ركائزه انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وقال قالين، في مقابلة مع قناة “تي. آر. تي. خبر” التركية الرسمية، إن قوات تركيا المنتشرة في غرب ليبيا ستظل موجود ما دام الاتفاق العسكري المبرم مع حكومة الوفاق قائمًا، ولم تطلب الحكومة إنهائه.

يأتي ذلك فيما شدّد مجلس الأمن في يناير الماضي على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا الذي دخل حيّز التنفيذ والمضي قُدمًا في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير.

وأضاف قالين، إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق كانت نقطة تحول تاريخية”.

واعتبر قالين، أن الشركات التركية ستلعب دورًا نشطًا في جهود إعادة إعمار ليبيا، على حد قوله.

وأضاف، أن بلاده ستقدم الدعم للحكومة الليبية المؤقتة المنتخبة مؤخرًا.