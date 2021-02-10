ملعب المرج يستضيف ديربي قورينا غدًا الخميس 

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم غدًا الخميس موعدا لإقامة مباراة الصداقة وشباب الجبل على ملعب المرج لحساب الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء على ملعب طبرق .

وألغي حكم الساحة عبد الواحد حرويدة اللقاء المقرر في مدينة طبرق بسبب تواجد أعداد من جماهير الفريقين، وهو ما يعد مخالف لقرارات الاتحاد الليبي التي أقرت إقامة الدوري من دون حضور الجمهور .

وكان شباب الجبل قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري أمام دارنس بهدف مقابل هدف، فيما خسر الصداقة أمام الأخضر بهدفين مقابل لاشئ .