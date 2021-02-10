مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا

أخبار ليبيا 24

‏حث مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ‎ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها لبدء العملية السياسية في البلاد.

ووصف المجلس، في بيان له، الاتفاق بأنه إنجاز باعتباره معلما هاما في العملية السياسية الليبية، داعيا السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة شاملة، على النحو المبين في خارطة الطريق التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، شدد في بيان مساء الثلاثاء، على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.