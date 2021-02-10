قوات الأمن تلاحق أحد مهربي المهاجرين في تاكنس

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت الأجهزة الأمنية في تاكنس من القبض على شخصين متهمين في مساعدة سائق سيارة المهاجرين غير الشرعيين التي تعرضت لحادث مروري مروع ببلدة الخروبة بالطريق الصحراوي من الفرار من المستشفى .

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة من مستشفى تاكنس – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه بعد إسعاف الحالات من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصريين كان بصحبتهم ليبين الجنسية بينهم سائق السيارة التي كانت تقلهم، وقام شخصين تربطهم به صلة قرابه بمساعدته من الفرار من مستشفى تاكنس العام بعد إلهاء عناصر الأمن بالبوابة .

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السائق لاذ بالفرار وخرج من الباب الخلفي وقفز من السور الخارجي بمساعدة أحدهم، بينما قام الشخص الآخر بالهاء عناصر الأمن على باب المستشفى، وعندما تمت مشاهدتهم بكاميرا المراقبة تم القبض على الشخصين من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تلاحق مهرب البشر سائق السيارة وتوعدت بالقبض عليه .

يذكر أن مستشفى تاكنس العام استقبل 18 شخصاً بينهم 16 مصري الجنسية مهاجرين غير شرعيين بعد تعرضهم لحادث مروري مروع ببلدة الخروبة بالطريق الصحراوي شرق البلاد أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة البقية، وفقاً لتصريح مسؤول مكتب الإعلام بالمستشفى رشيد أبوبكر لأخبار ليبيا 24 .