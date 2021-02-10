فك الاعتصام بميناء الحريقة وعودة حركة النواقل النفطية

أخبار ليبيا 24

أعلن منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق (سرية الحريقة طبرق) اليوم الأربعاء إنهاء الاعتصام وفتح ميناء الحريقة أمام حركة النواقل من تاريخ اليوم.

وأوضح منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق في بيان لهم أن إنهاء الاعتصام جاء بعد أن تمت حلحلة مشكلة المرتبات المتأخرة.

وأضاف منتسبي الجهاز أن المندوب أكد لهم استلام حوافظ مرتباتهم كاملة حسب الاتفاق، مؤكدين على الجهات المسؤولة الالتزام بصرف مرتباتهم أسوة بزملائهم في المنطقة الغربية.

وأشار منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق إلى حقهم في استئناف الاعتصام مجددًا في حال إيقاف المرتبات دون أي مبرر.

وكان عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق اعتصموا أكثر من مرة ومنعوا دخول نواقل النفط إلى ميناء الحريقة احتجاجًا على عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ شهر سبتمبر 2019.