عمليات سرت-الجفرة في الوفاق تعلن إزالة الألغام ومخلفات الحرب في الطريق الساحلي

10 فبراير، 2021 3:01 م
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أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق العميد عبد الهادي دراه اليوم الأربعاء إزالة الألغام ومخلفات الحرب في الطريق الساحلي.

وقال دراه في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن فرق الهندسة العسكرية شرعت في إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالمناطق المتفق عليها في اجتماع مجموعة العشرة لجنة 5+5 بعد تزويدها بالمعدات اللازمة.

وأشار الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة  إلى أن هذه الخطوة تأتي استعداداً لفتح الطريق الساحلي.

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10 فبراير، 2021 3:01 م
17

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