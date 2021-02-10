شركة الخليج ترفع الحجر الصحي عن حقل البيضاء بعد ظهور حالات اشتباه كورونا
أخبار ليبيا24
رفعت شركة الخليج العربي للنفط الحجر الصحي الكامل الذي كان مفروضًا على حقل البيضاء أحد الحقول التابعة للشركة بعد ظهور عدد 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا.
وأوضحت الشركة أنه تم فرض الحجر الصحي عقب الاشتباه في عدد من الحالات ووصل الدعم الطبي إلى الحقل من توفير الأجهزة والمعدات اللازمة من المستلزمات الطبية.
وأشارت شركة الخليج العربي للنفط أنه تم إجراء الكشف الكامل على حالات الاشتباه وظهرت النتائج كلها سالبة، وتم التأكيد أن حقل البيضاء خالي تماما من أي إصابات بفيروس كورونا.
وأضافت الشركة أنه الرحلات البرية والجوية للحقل ستعود مع تنفيذ باقي الإجراءات الاحترازية التي تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي لضمان سلامة المستخدمين.
كما أكد رئيس لجنة الإدارة للشركة فضل الله أحتيتة اليوم الأربعاء أن التقارير الواردة من حقول الشركة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة تؤكد على خلو جميع الحقول والمواقع التابعة للشركة من الإصابة بجائحة كورونا ، بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة وعزلها صحياً وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للمشتبه بهم.
وأضاف أحتيتة أنه تم رفع العزل الصحي عن الحقول تباعاً (السرير ، مسلة ، البيضاء ، والنافورة) مع استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة حفاظاً على سلامة وصحة المستخدمين .