تسجيل 7 حالات وفاة و 467 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
إجمالي حالات الوفاة بلغ 1989 و الإصابات 126028 حتى الآن
أخبار ليبيا 24 – صحة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1009 حالات للشفاء.
وأوضح المركز أنه استلم (2580) عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية ( 2113 ) عينة، وايجابية (467) عينة منهم ( 367 ) عينة جديدة و ( 100 ) عينة مخالطة.
وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1989 و الإصابات 126028 حتى الآن.