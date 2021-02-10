تسجيل 7 حالات وفاة و 467 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

إجمالي حالات الوفاة بلغ 1989 و الإصابات 126028 حتى الآن

10 فبراير، 2021 1:21 م
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أخبار ليبيا 24 – صحة  

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1009 حالات للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم (2580) عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية ( 2113 ) عينة، وايجابية (467) عينة منهم ( 367 ) عينة جديدة و ( 100 ) عينة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1989 و الإصابات 126028 حتى الآن.

10 فبراير، 2021 1:21 م
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