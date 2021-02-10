بليحق: هناك صعوبة بإجراء الاستفتاء قبل موعد الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مباحثات لجنة المسار الدستوري في جولتها الثالثة، بمدينة الغردقة المصرية، كشفت عن صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية حتى موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

بليحق أشار، في مداخلة على قناة “العربية الحدث”، إلى أن الجولة الثانية من المباحثات التي تمت قبل 3 أسابيع كانت شهدت اتفاقا بين مجلسي النواب والدولة على المضي قدما في مشروع الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

وأوضح أن الجولة الثالثة أمس الثلاثاء بدأت بكلمة باسم الدولة المصرية ألقاها رئيس المحابرات، أعقبتها كلمة للمبعوث الأممي الجديد يان كوبيش الذي بدأ مباشرة مهامه، وانطلقت بعدها أعمال الاجتماع بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضاف أن الاجتماعات استمرت على مدار اليوم لمناقشة إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018م، من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية في ظل المدة الباقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المباحثات كشفت عن صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية، حيث تحتاج عملية الاستفتاء وما تتطلبه من إجراءات مدة تتجاوز المدة الباقية، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا.

بليحق أضاف أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

وعن إدراج نص في الدستور برفض القواعد الأجنبية ووجود المرتزقة في ليبيا، أكد أن هذا الأمر وإن كان بديهيا لدى كل الليبيين، إلا أنه لم يتم التطرق من الأساس لنصوص مسودة الدستور، مؤكدا أن هذا من اختصاص الهيئة التاسيسة التي أعدت مسودة الدستور، وأن الفصل فيها للشعب الليبي من خلال الاستفتاء العام.

وعن موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا، أكد أنه لم يصدر حتى الآن من لجنة المسار الستوري ما يفيد هذا الاتجاه أو ذلك، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة لمدة 3 أيام، وسيصدر بشأنها بيان ختامي بعد انتهائها.

وفيما يتعلق بعمل الحكومة في الفترة القادمة وما إذا كانت ستراعي التوازن بين الأقاليم الليبية، أعرب عن أمله أن يتم مراعاة هذا التوازن حتى تمضي الأمور إلى الأمام، مشيرا إلى أن إحدى مشكلات ليبيا خلال الفترة الماضية كانت عدم التوازن وعدم العدالة بين الأقاليم.

وكانت أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلقت في مدينة الغردقة المصرية، بحضور وفدي “النواب والدولة”، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق، انطلقت الجلسة الافتتاحية، بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أكد خلالها على دعم مصر للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار، مُتمنيًا أن تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

كما تحدث المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، يان كوبيتش، عبر الاتصال المرئي، حيث تقدم بالشكر لوفدي “النواب والدولة” والمفوضية العليا للانتخابات، مُتمنيًا التوفيق لهم في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.