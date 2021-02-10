بعد توقفها عام ونصف .. هبوط طائرة للخطوط الليبية في مطار بنينا قادمة معيتيقة إتمام إجراءات توحيد شركة الخطوط الليبية على الصعيد الإداري والمالي

أخبار ليبيا 24 – خبر

هبطت قبل قليل طائرة الخطوط الجوية الليبية في مطار بنينا الدولي قادمة من مطار معيتيقة الدولي في رحلة افتتاحه بين المطارين بعد توقف دام عام ونصف العام .

وقال الناطق باسم الشركة محمد قنيوة – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الاربعاء، إنهم في صالة الاستقبال وفي انتظار مسؤولي الشركة ببنغازي، لافتاً بأنه سيوافينا بكافة التفاصيل في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الرحلة تقل وفداً من الشركة الليبية الإفريقية القابضة وأعضاء من مجلس إدارة الشركة وبعض مديري الإدارات والمكاتب، لإتمام إجراءات توحيد شركة الخطوط الليبية الجوية على الصعيد الإداري والمالي، ومن المتوقع أن تباشر رحلاتها الداخلية والخارجية الأسبوع القادم .