باشاغا والمشري يبحثان دعم الحكومة الجديدة لإقامة الانتخابات في موعدها

10 فبراير، 2021 6:00 م
5

أخبار ليبيا 24

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بزيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وفي بيان لوزارة الداخلية، ناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس مـستـجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ومـا تَـم الـتوصـل إلـيه فـي ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف.

ورحـب الـطرفـان خـلال الـلقـاء بـتشـكـيل الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة، وتـباحـثا سُـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للانتخابات فـي الـموعـد الـمحـدَّد.

يشار إلى أن اللقاء حضره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي، والنائب الثاني صـفوان المسوري.

 

 

الوسوم
10 فبراير، 2021 6:00 م
5

مقالات ذات صلة

فك الاعتصام بميناء الحريقة وعودة حركة النواقل النفطية

10 فبراير، 2021 6:17 م

الناظوري: الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لاستثناءات تحول دون إنفاذه

10 فبراير، 2021 4:24 م

القريتلي: الحكومة الجديدة في ليبيا قد تواجه صعوبات عدة

10 فبراير، 2021 3:34 م

المنشآت النفطية يعلن الإفراج عن النواقل للتزود بالخام..ومؤسسة النفط تصدر تعليماتها بالمغادرة

10 فبراير، 2021 3:23 م
زر الذهاب إلى الأعلى