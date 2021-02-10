باشاغا والمشري يبحثان دعم الحكومة الجديدة لإقامة الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بزيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وفي بيان لوزارة الداخلية، ناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس مـستـجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ومـا تَـم الـتوصـل إلـيه فـي ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف.

ورحـب الـطرفـان خـلال الـلقـاء بـتشـكـيل الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة، وتـباحـثا سُـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للانتخابات فـي الـموعـد الـمحـدَّد.

يشار إلى أن اللقاء حضره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي، والنائب الثاني صـفوان المسوري.