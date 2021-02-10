الوفاق تبحث أوضاع مهجّري الداخل والخارج

أخبار ليبيا 24

بحثت وزارتي العدل وشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، أوضاع المهجّرين بالداخل والخارج وتذليل التحديات التي تواجه عودتهم.

جاء ذلك في اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، بين وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، ووزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين، يوسف جلالة، وذلك بحضور، محمد التريكي، عن المجتمع المدني بمدينة مصراتة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قالت، أحلام فكار، من كتب إعلام وزارة العدل، “إن الاجتماع بحث أوضاع المهجّرين بالداخل والخارج، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي أحالت دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم”.

كما بحث الاجتماع دعم سبل معالجة أوضاع المهجرين المعيشية وتذليل التحديات التي تواجه عودتهم.

وأشارت فكار، إلى أن الاجتماع ناقش أهمية دعم وزارة العدل و خبراتها في مجال إطلاق مسار العدالة الانتقالية الصادر بها القانون رقم 29 لسنة 2013، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم إعدادها من قبل الوزارة وفقا للاختصاص الممنوح لها بموجب القوانين و القرارات النافذة.