الناظوري: الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لاستثناءات تحول دون إنفاذه

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أعلن رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الأربعاء أن الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لاستثناءات جهوية ولا عسكرية ولا أمنية تحول دون إنفاذ القانون.

وأكد الناظوري – خلال اجتماع موسع مع أعضاء الغرفة لمناقشة الوضع الأمني بمدينة بنغازي وعلى رأسها جرائم القتل التي انتشرت مؤخراً بالمدينة -أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين من المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة بالخطة الأمنية.

وأوضح رئيس الغرفة – وفقاً للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي – ن تمت مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية.

وشدد الناظوري على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة الأمنية السرية والظاهرة في محاربة الجريمة والمجرمين، وعلى ضرورة التواجد المستمر للأمن الظاهر بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.