المنشآت النفطية طبرق: مستمرون في الاعتصام إلى حين وصول المرتبات المتأخرة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية طبرق، أمجد بوجندية، الثلاثاء، أنهم مستمرون في الاعتصام حتى يستلم مندوب القطاع في طرابلس حوافظ المرتبات، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح للنواقل النفطية الراسية بمنطقة المخطاف بالدخول لأرصفة ميناء الحريقة النفطي.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال بوجندية، “أن الرواتب متأخرة منذ شهر سبتمبر 2019″، وتابع، “لدينا اتصال مع مندوبنا في طرابلس والذي سيستلم حوافظ المرتبات المتأخرة اليوم الأربعاء وذلك وفق الوعود”.

وأكد بوجندية بأنه “سيتم فك الاعتصام فور استلام مندوبنا في طرابلس المرتبات المتأخرة”.

يشار إلى أن عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق اعتصموا الفترة الماضية احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم ومنعوا رسو نواقل النفط.