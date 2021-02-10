المشري وباشاغا يبحثا سُبل دعم الحكومة الجديدة

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قال مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس خالد المشري ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بحثا سُبل دعم الحكومة الليبية الجديدة ومساعدتها في تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وأضاف المكتب، أن المشري وباشاغا، ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وما تم التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف.

وحضر اللقاء النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، محمد بقي، صفوان المسوري.

وأفاد مكتب الإعلام بمجلس الدولة، أن المشري وباشاغا، رحبا بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتباحثا سُبل دعمها لأداء مهامها للوصول للانتخابات في الموعد المحدد.