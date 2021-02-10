المشري والحافي يؤكدان دعمهما للسلطة الجديدة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، ورئيسَ المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومخرجات ملتَقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، وما نتج منه من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أكد الطرفين على دعمهما المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها.

وأوضح البيان أن المشري عبر المشري عن شكره وتقديره المؤسسة القضائية التي ظلت موحدة ولم تنقسم رغم الظروف العصيبة التي مرَّت بها البلاد.