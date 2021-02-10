القريتلي: الحكومة الجديدة في ليبيا قد تواجه صعوبات عدة

أخبار ليبيا24- خاص

توقع المحلل السياسي إسماعيل القريتلي أن تواجه حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا صعوبات عدة، بل قد تواجه الصعوبات أيضًا أروقة لجنة الـ 75 في حال فشل البرلمان في تمرير الحكومة.

وأضاف القريتلي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”من الممكن أن تواجه الحكومة بعض الصعوبات منها خارطة توزيع الحقائب الوزارية التي من المتوقع أن تكون هناك مطالبات لجهات عدة بتولي شخصيات محسوبة عليها لتلك الوزارات خاصة الوزارات السيادية الخارجية والدفاع والداخلية”.

وتابع المحلل السياسي :”الحكومة قد تواجه كذلك التوازنات المناطقية والجهوية التي قد تضغط على رئيس الحكومة وهذه الصعوبات لن تواجه رئيس الحكومة في مجلس النواب فقط بل قد تنتقل أيضا إلى أروقة لجنة الـ 75 في حال فشل البرلمان في تمرير الحكومة”.

ويواصل القريلتي :”بالنسبة لمجلس النواب منحت له مخرجات الحوار السياسي الليبي مدة 21 يوما ليصادق على التشكيلة الحكومية وفي حال عجز عن ذلك بسبب الانقسام وعدم الاجتماع أو برفضه للتشكيلة فإن الأمر سيؤول للجنة الحوار التي عليها أن تصادق على الفريق الحكومي”.

وقال المحلل السياسي :”كل الاستحقاقات المرتبطة بمجلس النواب والمتعلقة بالمرحلة التمهيدية تؤول مباشرة إلى لجنة الحوار عند فشل مجلس النواب سواء المتعقلة بالقاعدة الدستورية أو قانون الانتخاب”.

وأشار القريتلي إلى أنه كان واضحًا تحديد مهمة المجلس الرئاسي الجديد وحكومته في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات إضافة إلى التخفيف من معاناة المواطن الليبي من الأوضاع المعيشية والخدمية.

ويتابع :”بالنسبة للانتخابات فإنها تحتاج إلى جانب الاستحقاقات القانونية التي قد يتولاها فريق الحوار فهناك المحافظة على وقف إطلاق النار وإقناع كل الأطراف المسلحة والعسكرية بعدم القيام بأي إجراءات أو أعمال قد تعرقل المسار الانتخابي حتى توحيد المؤسسات”.

ورجح المحلل السياسي إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الحد الأدنى من المسار الانتخابي الذي يتمثل في تحصيل موافقة الحكومات الموجودة الآن ومن ثم تشكيل الفرق الفنية المتخصصة لتولي إجراءات التوحيد التي قد تأخذ أشهراً أطول من عمر حكومة الوحدة في تقديري.

وختم القريتلي تصريحه :”المطلوب من الحكومة الجديدة العمل وفق منظور يهدف لتحقيق الحد الأدنى الممكن في القضايا الاقتصادية والأمنية والهيكلية بما يضمن عمليًا إجراء الانتخابات في موعدها”.