نالوت.. ضبط مهربان جزائريان بحوزتهم شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة

9 فبراير، 2021 12:52 م
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أخبار ليبيا24

ضبطت دورية تابعة لقسم مراقبة الحدود البرية نالوت التابع لمصلحة الجمارك بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة بالشريط الحدودي التونسي- الجزائري.

وقال، الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية، الرائد فهمي الماقوري، لأخبار ليبيا 24، إن أثناء دورية مشتركة على الشريط الحدودي التونسي-الجزائري، تم ضبط الشحنة التي تقدر بمليون و1800 قرص، لافتًا إلى أنه تم إلقاء القبض على مهربين اثنين يحملون الجنسية الجزائرية.

وأوضح الماقوري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ومصادرة الشحنة والسيارة، التي كانت تقلها وإحالتهما إلى مركز شرطة نالوت لإتمام الإجراءات القانونية حيالهم.

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9 فبراير، 2021 12:52 م
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