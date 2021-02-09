نائبا عقيلة يدعوان دبيبة لتشكيل حكومته للعرض على مجلس النواب

أخبار ليبيا24

دعا النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري وأحميد حومة، الثلاثاء، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالرحيم دبيبة، إلى تشكيل حكومته في الآجال المحددة وعرضها على المجلس لعقد جلسة بالخصوص.

واختار، ملتقى الحوار السياسي الليبي، بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة، سلطة مؤقتة عبر التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وبعد، اختيار القيادة الجديدة، توالت ردود الفعل الداخلية، حيث هنأ مجلس النواب الليبي وحكومتي الوفاق والمؤقتة، إضافة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، الشخصيات الفائزة بالرئاسة الجديدة، مؤكدين على ضرورة تركيز الإدارة الجديدة على مهمتها المتمثلة في إرساء استقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر من العام الجاري.